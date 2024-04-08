Москва, 8 апреля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Благоустройство территории музея-заповедника «Коломенское» начнется в этом году. Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, проект благоустройства рассчитан на три года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей-заповедник Коломенское

«Настало время провести вторую волну благоустройства и реабилитации больших московских парков. В этом году работы пройдут в Парке Горького, Сокольниках и музее-заповеднике «Коломенское», — написал мэр.

Собянин отметил, что рекреационная нагрузка по территории «Коломенского» распределена неравномерно. По его словам, набережная лишена многих элементарных удобств. «Новый проект призван решить текущие проблемы, сохранив при этом уникальный дух этого места», — подчеркнул мэр столицы.

Работы начнутся с обновления набережной Москвы-реки в районе станции метро «Кленовый бульвар». Недалеко от места впадения в Москву-реку речки Жужи планируется создать свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек.

Будет реконструирована причальная площадь в «Коломенском», а пешеходную часть набережной расширят за счет деревянного настила, который пройдет от причальной зоны в сторону Сабуровского моста.

«Соответственно, сможем выделить место под беговую дорожку, а в зимнее время на набережной можно будет организовать линейный каток протяженностью порядка 1,8 километра», — сообщил мэр.

На втором этапе планируется обновить парк аттракционов и добавить функционала рекреационной зоне вблизи метро «Кленовый бульвар», а также пространствам около исторических объектов.

«На третьем — займемся реабилитацией садов, оврагов и каскада прудов на Коломенском ручье. Реорганизуем пространство около Дворца царя Алексея Михайловича и Дьякова городища», — рассказал Собянин.