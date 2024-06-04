Великий Новгород, 5 июня, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Прокуратура устанавливает причину гибели группы молодых людей во время купания в реке Волхов в Великом Новгороде. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Скриншот из социальной сети «Вконтакте» vk.com/region53 Набережная реки Волхов в Великом Новгороде

«Четыре человека в возрасте 18-20 лет утонули вечером 4 июня во время купания под стенами Кремля. Проводится проверка», — пояснили в прокуратуре.

По информации Telegram-канала «112», трагедия произошла в районе пешеходного моста через реку. Группа студентов из Индии зашла в реку и одного из них понесло течение. Остальные бросились его спасать, но и им потребовалась помощь. В итоге четверо молодых людей утонули, три парня и девушка.

Как сообщало ИА Регнум, в Окинском районе Бурятии около села Сорок во время переправы через реку Урик пропал 15-летний подросток.

Для поисков на место направились спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Нижнем Царицынском пруду на юге Москвы утонула женщина 5 июня. Охранники парка заметили тело в воде и вызвали полицию. Женщину достали, по внешнему виду ей 55–60 лет.