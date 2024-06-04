Санкт-Петербург, 4 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев традиционно примет участие в работе Петербургского международного экономического форума.

Phosagro.ru Андрей Гурьев

Ожидается, что глава РАПУ проведет заседание Делового совета Россия — Бразилия, примет участие в бизнес-диалоге «Россия — Латинская Америка» и дискуссии «Партнерство как механизм реализации прорывных решений». Также под эгидой РАПУ пройдет панельная сессия «Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности».

В рамках этих мероприятий глава РАПУ обсудит проблемы обеспечения продовольственного суверенитета стран Глобального Юга, ключевую роль минеральных удобрений в повышении эффективности АПК, поиск новых точек синергии агропромышленных комплексов дружественных государств, необходимость снятия международных торговых барьеров, а также сотрудничество России с государствами Латинской Америки в рамках единой цепи агробизнеса.

Как отметил президент РАПУ, дружественные страны, в частности, входящие в БРИКС, традиционно занимают приоритетное место среди партнёров российской отрасли удобрений. В этом году Россия выступает страной-председателем в БРИКС, поэтому тема сотрудничества государств блока станет одной из ключевых тем на Петербургском форуме.

«Россия — крупнейший в мире экспортёр «витаминов роста», и 78% всего экспорта нашей продукции приходится именно на страны Глобального Юга. Это делает нашу страну гарантом продовольственной безопасности растущего населения планеты. Уверен, что представители нашей отрасли в рамках ПМЭФ-2024 станут частью масштабного, конструктивного диалога с иностранными партнёрами и руководителями органов государственной власти», — поделился ожиданиями от форума Андрей Гурьев.