Москва, 5 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. У представителей малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана появится единое окно, где они смогут получать гарантийные и нефинансовые меры поддержки при реализации совместных контрактов. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Пётр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса города Москвы Антон Купринов и глава узбекистанской Компании по развитию предпринимательства Аббосхон Махаматов.

Цитата с сайта мсп.рф Предприниматели могут пройти на МСП. РФ подходящие меры поддержки

«Предприниматели каждой из стран — участниц соглашения смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, подписавшего соглашение», — отметил Александр Исаевич. Он добавил, что в будущем к России, Белоруссии и Узбекистану присоединятся Киргизия и Казахстан. «Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе Цифровой платформы МСП.РФ», — рассказал гендиректор Корпорации МСП.

Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, сопровождение отдельных бизнес-проектов малых и средних предприятий, содействие во встраивании их в цепочки поставок, работу по совершенствованию мер поддержки МСП, разработку дорожных карт под конкретные проекты и другие направления.

Государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.