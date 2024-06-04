Варшава, 4 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В Польше протестующие перекрыли въезд и выезд на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Рава-Русская — Гребенное» на границе с Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале государственной пограничной службы Украины.

ТАСС/EPA/Wojtek Jargilo

«Протестующие не пропускают грузовики на выезд с Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на въезд на Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час.

Как передавало ИА Регнум, транспортная война ведётся между Украиной и Польшей несколько месяцев из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, считает обозреватель портала Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Он отметил, что многие водители недовольны политикой Варшавы в отношении Киева. Пяста привел мнение бизнесмена Рафала Меклера, который заявил, что польская правящая партия готова «отдать последнюю рубашку» Украине, не считаясь с интересами собственного государства.

Акции протеста польских фермеров проходят на границе с Украиной с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП, железнодорожным развязкам и автотрассы, а также высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Протестующие требуют прекращения импорта украинского продовольствия в Евросоюз, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего ЕС.