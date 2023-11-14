Варшава, 14 ноября, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Транспортная война ведётся между Украиной и Польшей из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, написал в своей статье для портала Myśl Polska обозреватель Пшемыслав Пяста.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он отметил, что польские водители в знак протеста заблокировали своими грузовиками три пункта для проезда на границе с Украиной. Участники акции потребовали защитить их от недобросовестной конкуренции со стороны Украины.

Обозреватель также указал на то, что многие водители недовольны политикой Варшавы в отношении Киева. Пяста привел мнение бизнесмена Рафала Меклера, который заявил, что польская правящая партия готова «отдать последнюю рубашку» Украине, не считаясь с интересами собственного государства.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября журнал Spiegel написал о том, что немецкие компании, у которых есть бизнес на украинской территории, обвинили таможенников из Польши в задержке ввоза товаров и в «удушении» экономики Украины. По мнению предпринимателей, речь идёт о целенаправленной политике польской стороны.

Бизнесмены также подчеркнули, что такие шаги противоречат политике ЕС по поддержке Киева, в результате чего действия Варшавы снижают эффект от общеевропейской помощи.