Вена, 3 июня, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Бригитте Бирляйн, ставшая первой в истории Австрии женщиной-канцлером, умерла на 75-м году жизни, сообщил 3 июня нынешний канцлер Карл Нехаммер в соцсети X.

ТАСС/PA/JULIEN WARNAND Бригитте Бирляйн

«Скорбим по первой женщине-канцлеру Австрии. Сегодня умерла Бригитте Бирляйн», — написал он.

По словам Нехаммера, она «взяла на себя ответственность в трудное время, из любви к республике и своей родине Австрии».

По данным газеты Kronen Zeitung, Бирляйн умерла после непродолжительной тяжёлой болезни.

Бригитте Бирляйн занимала пост канцлера с июня 2019 до января 2020 года. Она возглавила переходное правительство после распада коалиции на фоне скандала вокруг правительства канцлера Себастьяна Курца, действовавшего с декабря 2017 года.

С февраля 2018 года и до инаугурации она была председателем Конституционного суда, а до этого, с 2003 по 2018 год, занимала должность генерального адвоката в генеральной прокуратуре.