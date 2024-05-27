Москва, 27 мая, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Звезду сериала «Дальнобойщики» Сергея Ляхова обманул мошенник на 5 млн рублей при покупке автомобилей из США. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из фильма «Дальнобойщики-2» (2004)

56-летний чемпион СССР по метанию диска и толканию ядра, а также звезда российских фильмов и сериалов, Сергей Ляхов хотел приобрести три иномарки из США. Сергей ещё в 2021 году просил своего знакомого о помощи в покупке авто из-за границы. Знакомый посоветовал обратиться к некоему Алексею, который как раз занимается поставкой автомобилей. Два года чемпион СССР копил на новенькие машины и недавно принял решение о совершении сделки.

В начале 2023 года Сергей Ляхов созвонился с Алексеем, который предложил ему три автомобиля: две Mazda СХ9 и Infiniti QX55. Ляхов согласился. 24 марта 2023 года мужчины встретились в Минске в одной из гостиниц. Продавец под расписку получил от Ляхова деньги и пообещал предоставить автомобили до 10 июня 2023 года.

«Покупатель сообщил, что через некоторое время продавец потребовал доплатить за автомобиль Mazda СХ9. Он согласился и совершил переводы на карту неизвестной ему женщины. Продавец объяснил несовпадение имён владельцев карты тем, что он использует карту хорошей знакомой. Была передана сумма в иностранной валюте эквивалентной 4,8 млн рублей», — рассказал собеседник агентства.

В начале июня 2023 года мужчины встретились снова. И продавец попросил артиста доплатить. На этот раз деньги требовались за оформление автомобилей на таможне. Сергей заплатил оговорённую сумму и попросил расписку. Алексей заверил, что автомобили будут доставлены уже через несколько недель.

«В июне 2023 года автомобили так и не прибыли, а продавец постоянно сдвигал сроки поставки, сообщая, что у него возникли проблемы. В середине июля продавец перестал выходить на связь», — сообщил источник.

Актёр решил обратиться за помощью в полицию, а после чего в один из судов города Москвы, где было принято решение в его пользу. Продавца нашли, но у него не оказалось денег, поэтому свои средства назад Сергей Ляхов так и не получил. Сейчас в деле разбирается полиция, проводится проверка по заявлению спортсмена. По её результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сергей Владимирович Ляхов родился 1 марта 1968. Он двукратный чемпион России в метании диска и чемпион СССР. Мужчина представлял родную страну на летних Олимпийских играх 1996 года. Его личные рекорды — 19,52 метра в толкании ядра на играх в Москве и 66,78 метра в метании диска на играх в Монако. Он — единственный спортсмен в истории России, который отбирался на разные Олимпиады в разных технических видах лёгкой атлетики: Олимпиада в Атланте 1996 год — в диске, Олимпиада в Сиднее 2000 год — в ядре. Он участвовал в чемпионатах мира в Токио (Япония), Гётеборге, Афинах, Играх доброй воли — в Сиэтле (США) и Нью-Йорке, в чемпионатах Европы в Хельсинки (Финляндия) и Генте (Нидерланды)

Завершив спортивную карьеру, Сергей Владимирович снялся в нескольких фильмах, в том числе «Стилет», «Пятый ангел», «Дальнобойщики», «Угон», а также в фильме режиссёра Джеффа Селентано по сценарию Александра Невского «Московская жара».

Ранее ИА Регнум сообщал, что актёр Павел Деревянко стал жертвой мошенников. Мошенники убедили его перевести 300 тысяч рублей, взломав аккаунт его знакомого в Telegram.