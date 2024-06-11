Москва, 11 июня, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс массового рационализаторства, который позволит определить самые передовые предложения по улучшению деятельности компаний. Важно, чтобы разработки имели экономический или иной положительный эффект, отмечают организаторы — Минэкономразвития РФ и Агентство развития профессий и навыков.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник предприятия контролирует процесс изготовления

Конкурс проходит по национальному проекту «Производительность труда» во второй раз. В 2023 году в нём приняли участие более 1,5 тыс. рационализаторов из 123 компаний.

«Одна из задач нацпроекта «Производительность труда» — сформировать культуру непрерывных улучшений. Она основана на вовлечённости каждого сотрудника в работу по повышению эффективности предприятия», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

По его словам, внедрение рационализаторских предложений позволяет найти внутренние резервы для развития бизнеса и в полной мере задействовать человеческий капитал компании. Участники конкурса сформируют движение рационализаторов, которое на сегодняшний день уже охватывает более 47 тыс. человек.

В этом году заявку на конкурс можно подать до 15 сентября. Для участников предусмотрено девять номинаций. Кроме того, будут выбраны лучший молодой (до 35 лет включительно) и опытный (от 55 лет включительно) рационализаторы.

«Всероссийский конкурс массового рационализаторства направлен на развитие рационализаторской деятельности на предприятиях нашей страны, в том числе на формирование среды для обмена лучшими практиками и совершенствование компетенций работников, готовых повышать эффективность производственных процессов своей организации», — говорит генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства Роберт Уразов.

Как отмечают эксперты, улучшение производственных процессов, увеличение объёмов выработки и совершенствование компетенций работников особенно актуальны в нынешних экономических условиях, когда страна нуждается в собственных высокотехнологичных производствах. И многие предприятия уже показывают внушительные результаты.

К примеру, в Кузбассе сотрудники Западно-Сибирского электрометаллургического завода (ЗСЭМЗ), производящего ферросплавы премиум-класса, совместно с экспертами Агентства развития профессий и навыков повысили уровень компетенций десятков работников и на 36,4% сократили брак при производстве готовой продукции.

Как сообщил ИА Регнум гендиректор ЗСЭМЗ Алексей Сидоров, участие в нацпроекте «Производительность труда» помогло улучшишь культуру производства. За счёт новых знаний и умений персонал стал более заинтересованно и ответственно подходить к работе.

Так, на предприятии разработали корпоративный стандарт для плавильщиков ферросплавов. Для этого специалисты выявили ключевые пробелы в компетенциях работников, после чего внедрили специальную программу обучения. Итогом стал почти 20-процентный прирост навыков у сотрудников.

Sgmkgroup.ru Западно-Сибирский электрометаллургический завод (ЗСЭМЗ)

Особое внимание на ЗСЭМЗ уделяют развитию ИТ-инфраструктур и информационной безопасности. Для этого эксперты изучили текущие потребности завода. На основе результатов оценки они разработали персональные программы для обучения сотрудников веб-технологиям и информационной безопасности.

Всего за 2023 год на ЗСЭМЗ было обучено более 80 работников. За счёт прироста их навыков и сокращения брака экономический эффект составил почти 8 млн рублей.

Удалось увеличить выручку и предприятию «ЛОФТМебель» во Владимирской области. Совместно с экспертами производитель мебели смог стандартизировать одну из самых ответственных должностей — оператора участка упаковки. После разработки и внедрения программы обучения предприятию удалось в два раза сократить срок адаптации новых сотрудников, а экономический эффект из расчета на 50 сотрудников составил более 2,3 млн рублей.

По результатам этой работы удалось выстроить процесс не только эффективный, но и понятный для кандидатов, а также полностью укомплектовать штат, рассказала ИА Регнум HR-директор Анна Коломиец. По её словам, за счёт обучения операторов участка упаковки прирост навыков составил 41%, а выручка за счёт производительности труда и поддержания уровня квалификации достигла более чем 2,9 млн рублей.

Дополнительно «ЛОФТМебель» повышала квалификацию мастеров, конструкторов, технологов, а также совершенствовала современные методы управления персоналом. Всего за 2023 год было обучено 100 работников, а средний прирост навыков составил 54,7%. Следующим этапом компания намерена стандартизировать должность мастеров, а также транслировать свой опыт на другие производственные площадки компании.

А ведущий производитель радиоэлектроники, научно-производственная фирма «Микран» из Томской области, программы повышения квалификации проводит на постоянной основе. Планы обучения и развития персонала составляются ежегодно. Более 250 сотрудников компании проходят программы повышения квалификации, принимают участие в конференциях и семинарах. Кроме того, в компании действует интересный формат — внутреннее обучение по итогам выездных семинаров, то есть сотрудники, которые прошли обучающие программы, проводят занятия для коллег внутри компании. В текущем году «Микран» реализует программы корпоративного обучения для руководящего звена, персонала производственных и R&D-подразделений.

«В настоящее время всё больше компаний сталкиваются с растущими требованиями к качеству продукции и услуг, а также с жёсткой конкуренцией на рынке. В такой ситуации квалификация персонала становится необходимым условием для эффективной работы организации и её развития, поэтому непрерывное обучение больше не главный тренд XXI века, а новая реальность», — отмечает заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию АО «НПФ «Микран» Наталья Шрайбер.

Благодаря реализации программы корпоративного целевого обучения для улучшения производительности труда, а также других социальных проектов «Микран» стал финалистом Национальной премии «Наш вклад» и обладателем статуса «Партнёр национальных проектов России». Это первая в стране премия, которая оценивает вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Производительность труда» реализуется в России по решению президента Владимира Путина. Благодаря нацпроекту повышается конкурентоспособность российских товаров и услуг, создаётся культура высокой производительности и эффективности среди работников организаций по всей стране.