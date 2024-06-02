Благовещенск, 2 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. В День Благовещенска 2 июня самолёт авиакомпании iFly, выполняющий рейс по маршруту Благовещенск — Сочи, приземлился в международном аэропорту столицы Приамурья. По традиции борт встретили водяной аркой. Об этом сообщили в Амурском Минтрансе.

Известия/Алексей Майшев

«Благодаря реализованному проекту — строительству новой современной полосы в аэропорту Благовещенска сегодня очередной хороший повод — в День города у нас начинается полётная программа нового перевозчика для Амурской области iFly из Благовещенска в Сочи. Прямого (без транзитной посадки) рейса в Сочи у нас ещё не было, так как самолёт на такую дальность необходим дальнемагистральный и широкофюзеляжный. И вот Airbus A330-300 в Приамурье», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе отметили, что полёты будут выполнять два раза в неделю — в четверг и воскресенье. На первом рейсе в курортный город отправятся больше 300 пассажиров.

Замминистра транспорта Амурской области Светлана Попова добавила, что летний сезон 2024 года покажет, насколько направление востребовано. По итогам авиаперевозчик решит, станет ли маршрут постоянным для региона. Она заявила, что ведомство регулярно взаимодействует с авиакомпаниями для привлечения новых перевозчиков и расширения географии полетов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая возобновивший работу аэропорт Элисты принял первый борт. Воздушная гавань стала первой из открывшихся после введения ограничений для аэропортов из соображений безопасности. Борт Red Wings на взлётной полосе встречали водной аркой. Пилотам в знак приветствия встречающая сторона предложила примерить хадак — традиционный калмыцкий белый шарф. По информации Росавиации, выполнять рейсы из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский будут с частотой два раза в неделю.