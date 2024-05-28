Элиста, 28 мая, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Red Wings из Москвы приземлился в аэропорту Элисты. Это первый принятый борт после возобновления работы воздушной гавани, сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Аэропорт Элисты стал первым из открывшихся после введения ограничений для аэропортов из соображений безопасности.

Борт Red Wings на взлетной полосе встречали водной аркой. Пилотам в знак приветствия встречающая сторона предложила примерить хадак — традиционный калмыцкий белый шарф.

Зрители могли принять участие в споттинге — увлечение, которое заключается в наблюдении и ведении реестров воздушных судов, сопровождающееся фотосъемкой. Предлагалось запечатлеть водяную арку, процесс обслуживания воздушного судна на месте стоянки и вылета из аэропорта.

По информации аэропорта, в 11:40 по московскому времени самолёт направится обратно в столицу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля Росавиация объявила о планах открыть с 3 мая аэропорт в Элисте. Ведомство отметило, что его специалисты, а также Минобороны и ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» подтвердили возможность безопасного выполнения полётов. Инфраструктура аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии, добавили в Росавиации.

Позже стало известно, что возобновление пассажирского авиасообщения с Элистой назначили на 28 мая. По информации Росавиации, выполнять рейсы с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский (находится всего в 36 км от центра Москвы) на российских самолетах Superjet 100 будет авиакомпания Red Wings.

Как сообщало ИА Регнум, ограничение полётов с 24 февраля 2022 года ввели для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты с целью обеспечения безопасности граждан. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны постоянно анализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновления работы аэропортов.