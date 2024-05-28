Возобновивший работу аэропорт Элисты принял первый борт
Элиста, 28 мая, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании Red Wings из Москвы приземлился в аэропорту Элисты. Это первый принятый борт после возобновления работы воздушной гавани, сообщили «Известия».
Аэропорт Элисты стал первым из открывшихся после введения ограничений для аэропортов из соображений безопасности.
Борт Red Wings на взлетной полосе встречали водной аркой. Пилотам в знак приветствия встречающая сторона предложила примерить хадак — традиционный калмыцкий белый шарф.
Зрители могли принять участие в споттинге — увлечение, которое заключается в наблюдении и ведении реестров воздушных судов, сопровождающееся фотосъемкой. Предлагалось запечатлеть водяную арку, процесс обслуживания воздушного судна на месте стоянки и вылета из аэропорта.
По информации аэропорта, в 11:40 по московскому времени самолёт направится обратно в столицу.
Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля Росавиация объявила о планах открыть с 3 мая аэропорт в Элисте. Ведомство отметило, что его специалисты, а также Минобороны и ФГУП «Госкорпорации по ОрВД» подтвердили возможность безопасного выполнения полётов. Инфраструктура аэропорта Элисты находится в рабочем состоянии, добавили в Росавиации.
Позже стало известно, что возобновление пассажирского авиасообщения с Элистой назначили на 28 мая. По информации Росавиации, выполнять рейсы с частотой два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский (находится всего в 36 км от центра Москвы) на российских самолетах Superjet 100 будет авиакомпания Red Wings.
Как сообщало ИА Регнум, ограничение полётов с 24 февраля 2022 года ввели для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты с целью обеспечения безопасности граждан. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны постоянно анализировать обстановку в южных регионах и принять решение о возможности возобновления работы аэропортов.