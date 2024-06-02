Москва, 2 июня, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба московского Театра им. Евгения Вахтангова.

Кадр из видео «Курьер Кремля» (1967), СССР Инна Алабина

«Не стало заслуженной артистки России, человека, посвятившего всю свою жизнь вахтанговской сцене — Инны Ильиничны Алабиной», — проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что неповторимая индивидуальность актрисы — сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — определили множество образов, созданных Алабиной.

В пресс-службе добавили, что о дате и времени прощания с актрисой будет сообщено дополнительно.

Алабина родилась 25 июля 1939 года в Москве и в 1966 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего её приняли в Театр Вахтангова. Она исполнила роли в таких спектаклях, как «Приключения Гекельберри Финна», «Конармия», «Планета надежды», «Принцесса Турандот» и др. Также актриса сыграл 22 роли в кино, в основном в фильмах-спектаклях.