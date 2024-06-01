Париж, 1 июня, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Экоактивистка одного из протестующих против изменения климата движений наклеила плакат на картину «Маки» художника-импрессиониста Клода Моне в парижском музее Орсе. Об этом 1 июня сообщил телеканал BFMTV.

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Уточняется, что инцидент произошёл утром 1 июня, когда сумевшая пронести в зал музея плакат с изображением «кошмарной» версии этой картины в красных цветах девушка-вандал наклеила его поверх картины Моне.

Она также приклеила руку к стене рядом с картинной рамой и скандировала, что в будущем человечество ожидает изображённый на плакате пейзаж, а не поля с красными маками. Она утверждала, что к 2100 году юг Европы станет похож на пустыню Сахара.

Как сообщало ИА Регнум, в последнее время количество актов вандализма в картинных галереях во Франции выросло. Так, в конце апреля охрана музея Орсе задерживала двух экоактивисток, пытавшихся принести на экспозицию сосуд с клейкой белой массой.

В феврале активистки экологического движения облили супом картину художника Клода Моне «Весна» в Лионском музее изобразительных искусств. По их словам, таким образом они хотели предупредить общественность о надвигающемся климатическом кризисе.

А 28 января экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в Лувре в Париже. Вандалы объяснили такие действия желанием продвигать право на здоровье и устойчивое питание.

Кроме того, в начале марта экоактивисты наклеили листовки на картину Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции. Охрана музея смогла задержать ещё одну группу молодых людей, намеревавшихся принять участие в акции вандалов.