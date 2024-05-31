Москва, 31 мая, 2024, 19:59 — ИА Регнум. В Москве озвучили итоги III Национальной премии интернет-контента, учреждённой Институтом развития Интернета. На второй части премии 30 мая назвали лучшие проекты в 21 номинации. Награждение 14 победителей в рамках первой части прошло 5 марта на федеральной территории «Сириус»

Пресс — служба премии ИРИ

Пресс — служба премии ИРИ

На второй части награждения присутствовали такие гости, как заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, а также директоры медиахолдингов, режиссёре и писатели, артисты, блогеры, журналисты.

«В России сейчас Год семьи. А семья — это люди. И Премия ИРИ — прежде всего про людей. Про тех, кто создает талантливые проекты, трудясь за кадром, и хочет по-честному говорить с аудиторией. Про тех, кто в кадре — новых героев нашего времени, которые живут и делают что-то хорошее не только для себя, но и для близких, для своего города и региона, для своей страны. И про зрителей, ведь все эти проекты делаются и поддерживаются для них», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский

Среди номинаций были 15 основных, 2 тематические и 4 специальные.

Лучшей работой в одной из основных номинаций «Дебют» стал короткометражный фильм «Премия». Лучшим «Видеоконтентом до 3 минут» назвали ролик «Пушкинская карта» проекта «РазБЕРИсь». Награду блогер за него получил блогер Артур Диланян (более известный как Yan Dilan) и его дочка Дарина, помогающая папе. Лучшим в номинации «Социальная интернет-акция» назван социально-просветительский проект «Пацаны меняются». В номинации «Короткометражный фильм» победу одержала работа «Тренер», рассказывающая о судьбе бывшего яхтсмена-олимпийца.

Mash Room назван лучшим Telegram-каналом. Композиция Максима Фадеева и Маши Гулевич «Скажите детям» стала лучшей в номинации «Музыкальный трек».

Победу в номинации «Non-scripted проект» присудили музыкальному шоу «Залетай в тренды-2», в котором начинающие артисты записывают трек со звездой. Награду получили члены жюри шоу — певица Люся Чеботина и блогер Карина Кросс.

Победителем в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» стал проект Lenta.ru «Оружие России: на страже Родины». Лучшим в номинации «Подкаст» назвали проект «Не выходя из комнаты» новостного интернет-издания «Mash». В номинации «Журналистский проект в Интернете» награду получил проект «МИРНЫЕ» от МИА «Россия сегодня», в котором рассказывают о жизни простых людей в зоне конфликта.

Игровой сериал «Крутая перемена» об учителе литературы, который днём учит подростков в школе, а вечером преподаёт заключенным, стал лучшим в тематической номинации «Проект Года учителя». Команду на премии представил исполнитель главной роли, актёр Никита Ефремов. Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, вручавший награду, отметил, что номинацию специально ввели, так как 2023 год был Годом педагога и наставника

«Все, у кого есть дети, знают, что самый большой стресс, который происходит в семье, — это когда дети сталкиваются с трудностями в учёбе. Вы все, конечно, занимаетесь удивительно прекрасным делом, я вам всем по-хорошему завидую», — добавил Чернышенко.

Блог Юлии Меньшовой «Сама Меньшова» наградили в номинации «Блог». Документальный проект «Юности граница» о детях и подростках назвали лучшим в тематической номинации «Герои нашего времени». Созданию проекта содействовало Российское движение детей и молодёжи «Движение первых». Приз вручили Лилии Абрамовой (Татарке FM) и шести главным героям проекта.

Работа «Романовы. Последнее слово» победила в номинации «Документальный проект». В номинации «Игровой фильм»победу одержал «Повелитель ветра», рассказывающий о путешествии Фёдора Конюхова вокруг Земли на воздушном шаре.

Лучшим «Игровым сериалом до 25 минут» стал «Политех». В номинации«Игровой сериал более 25 минут»лучшим назвали драму «Плейлист волонтёра» с Иваном Янковским в главной роли.

Приз в специальной номинации «Особый взгляд»вручили документальному фильму«Мама, короче говоря, пора жить как раньше». Награду в номинации «Люди дела», совместной сПСБ, отдали циклу вертикальных видеороликов «Рабочий — класс!». В спецноминации «Сила в правде»лучшим стал игровой сериал«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Пресс — служба премии ИРИ

Спецнаграду в номинации «Быть человеком» вручили Отцу Киприану (Валерию Буркову), который является автором-исполнителем песен об Афганской войне. Сам священник заявил, что не ожидал своей победы. Он добавил, что рад был увидеть людей, которых награждали за их творчество, за их труд. Отец Киприан отметил, что кино в России постепенно становится более нравственным и социально направленным, каким и должно быть.