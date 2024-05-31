Москва, 31 мая, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Газовый баллон взорвался в ресторане «Лила» на улице Сретенка в Москве, сообщил источник ИА Регнум.

Belkin Alexey/Global Look Press

«На крыше кафе взорвался газовый баллон — пострадал один человек, его осматривают медики», — рассказал собеседник.

Кафе эвакуировали, на место прибыли сотрудники экстренных служб.

29 мая в ресторане в Чебоксарах взорвался баллон с газом. Тогда пострадали восемь человек, им оказали медицинскую помощь.