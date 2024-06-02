Санкт-Петербург, 2 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Певец Сергей Жуков примет участие в фестивале в честь Дня России в Санкт-Петербурге у «Газпром Арены». Артист выступит на главной сцене 12 июня вместе с участниками «Новой фабрики звёзд», наставником которой он являлся.

Афиша фестиваля

Организатором фестиваля в честь празднования Дня России в Санкт-Петербурге выступает «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром». Мультиформатный фестиваль отражает волю российского народа жить в мире и уважении друг к другу, его сплоченность и единение, а также символизирует силу взаимодействия между людьми.

На главной сцене фестиваля выступят артисты продюсерского центра «Инсайт Люди» Олег Абрамов (RADIO TAPOK), Анатолий Цой (TSOY), Амирхан Батабаев (Amirchik), Владимир Селиванов (VAVAN), а также известные исполнители — Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto и другие.

Впервые в рамках фестиваля будет открыта молодежная сцена, организованная приложением вертикальных видео Yappy и продюсерским центром «Инсайт Люди». Там выступят музыканты-блогеры и артисты музыкального лейбла Yappy Music, а гости смогут принять участие в танцевальных батлах и интерактивах, а также посетить два тематических шатра от Yappy и «Инсайт Люди».

Кроме того, в рамках фестиваля откроется пространство онлайн-кинотеатра PREMIER, интерактивная зона «Я на RUTUBE», спортивная площадка «Наше дело», на которой пройдет Кубок мира по пауэрлифтингу WRPF и не только. Вместе с этим на территории будет работать площадка в виде открытого циркового шатра от негосударственного института развития «Иннопрактика» и «Нового русского цирка». Там пройдет шоу с участием акробатов, эквилибристов, жонглеров, моноциклистов, фокусников и не только.

Гости также смогут посетить креативные пространства молодежного сообщества «Вызов» «Новые лица», «Селфи-Вызов» и записать профессиональную видеовизитку. Праздник также включает детскую площадку по мотивам лучших мультфильмов анимационной компании «ЯРКО» и гастрофестиваль «Кухни народов России».

Сергей Жуков — музыкант и основатель группы «Руки вверх!». Артист проводит множество концертов, продолжает записывать музыку, создает коллаборации с молодыми певцами и участвует в различных проектах. Также его можно увидеть в фильмах «СамоИрония судьбы», «Артек. Большое путешествие», «Евгенич». В 2023 году Сергей Жуков снялся в шоу «Конфетка», «Новая фабрика звезд», «Музыкальная интуиция» и во многих других. Кроме того, 13 июня на «Газпром Арене» пройдет большой сольный концерт Сергея Жукова и «Руки Вверх!».