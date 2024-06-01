Санкт-Петербург, 1 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Народный артист России Олег Газманов выступит на главной сцене у «Газпром арены» в Санкт-Петербурге на фестивале в честь празднования Дня России 12 июня.

Афиша фестиваля

Празднование Дня России традиционно проходит второй год подряд в Санкт-Петербурге. Организатором выступает «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром». Фестиваль отражает концепцию «Сплетенные воедино» — волю российского народа жить в мире и уважении к друг другу, его сплоченность и единение.

На главной сцене выступят артисты продюсерского центра «Инсайт Люди» Олег Абрамов (RADIO TAPOK), Анатолий Цой (TSOY), Амирхан Батабаев (Amirchik), Владимир Селиванов (VAVAN), а также популярные исполнители Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto и другие.

Впервые в рамках фестиваля будет открыта молодежная сцена, организованная приложением вертикальных видео Yappy и продюсерским центром «Инсайт Люди». На ней выступят музыканты-блогеры и артисты музыкального лейбла Yappy Music, гости смогут принять участие в танцевальных баттлах и интерактивах, а также посетить два тематических шатра от Yappy и «Инсайт Люди».

Кроме того, в рамках фестиваля откроется пространство онлайн-кинотеатра PREMIER, где гости погрузятся в мир любимых сериалов, интерактивная зона «Я на RUTUBE», спортивная площадка «Наше дело», на которой пройдет Кубок мира по пауэрлифтингу WRPF и не только. Вместе с этим на территории будет работать площадка в виде открытого циркового шатра от негосударственного института развития «Иннопрактика» и «Нового русского цирка», где пройдет шоу с участием акробатов, эквилибристов, жонглеров, моноциклистов, фокусников и не только.

Гости также смогут посетить креативные пространства молодежного сообщества «Вызов» «Новые Лица», «Селфи-вызов» и записать профессиональную видеовизитку. Праздник включает также детскую площадку по мотивам лучших мультфильмов анимационной компании «ЯРКО» и гастрофестиваль «Кухни народов России».

Олег Газманов — талантливый исполнитель и автор песен, которые сегодня знает каждый. Творческий путь артиста начался более 50 лет назад, а успех написанной им песни «Люси» открыл молодому автору путь к созданию музыкальных композиций для известных артистов. В 1991 году Олег Газманов выпустил дебютный альбом «Эскадрон» и начал карьеру в роли исполнителя. Его музыка часто затрагивает темы патриотизма, любви к Родине, мужества и дружбы. Многие песни вдохновляют и призывают к справедливости и силе духа. Сегодня Олег Газманов продолжает свой путь в музыке. Он участвует в различных проектах и фестивалях, выпускает новые песни, проводит концерты и активно проявляет свою гражданскую позицию. В 2021 году Олег стал членом жюри шоу «Голос 60+», а в 2022 году объявил о создании проекта поддержки патриотической песни «Родники».