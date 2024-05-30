Москва, 30 мая, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» стала победителем всероссийской национальной премии Green Awards в сфере здорового образа жизни и осознанного потребления. Компания получила награжу в номинации «Массовая распространенность и доступность натурального бренда» за собственную торговую марку «Зелёная линия».

«Содействие осознанному экологичному потреблению и здоровому образу жизни — ключевые цели нашей компании», — заявила руководитель управления СТМ «Зелёная линия» торговой сети «Перекрёсток» Любовь Лесных. Она отметила, что торговая сеть смогла привлечь внимание своей аудитории к товарам для здорового питания. По данным Лесных, рост продаж «Зелёной линии» более чем в 3 раза опередил рост общих продаж сети. «Победа в премии Green Awards — важное достижение для нас в рамках эко-повестки. Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент мог сделать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни и экологической устойчивости», — подчеркнула она.

Помимо победы в номинации «Массовая распространенность и доступность натурального бренда», торговая сеть «Перекрёсток» стала финалистом в категориях «Лучший корпоративный экопроект», «ЗОЖ/ЭКО-философия/концепция бренда» и «Лучшая ЭКО-инициатива».

Премия Green Awards отмечает достижения в области производства органической продукции и способствует развитию сферы здорового образа жизни (ЗОЖ) и осознанного потребления в России. Мероприятие проводится уже девять лет подряд при поддержке НКО и Министерства здравоохранения РФ.