Москва, 30 мая, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Крупное возгорание произошло в разноуровневом производственно-складском здании на востоке Москвы. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По предварительным данным, возгорание произошло около 04:20 мск на территории бывшего машиностроительного завода «Торос» по адресу улица Мартеновская, 38. По данным агентства «Москва», пожару присвоен третий ранг сложности.

Дептранс города Москвы предупредил о временном перекрытии движения в обе стороны по улице Мартеновской в районе Новогиреево. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, информации о пострадавших не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковном Ногинске удалось локализовать пожар на площади 3,6 тыс. кв. м, вспыхнувший на швейной фабрике. Пожар начался поздним вечером 20 мая. В тушении возгорания задействовали высотную технику.

Также сообщалось, что удалось потушить пожар, вспыхнувший 19 мая на складе овощной базы на хуторе Ленина в Краснодарском крае. В тушении пожара приняли участие 49 человек, задействовано 11 единиц техники.