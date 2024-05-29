Чебоксары, 29 мая, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В ресторане в Чебоксарах взорвался баллон с газом. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

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«Прокуратура Ленинского района города Чебоксары организовала проверку по факту происшествия в гостинице, расположенной по ул. Ярославской. По предварительной информации, в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошёл разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением», — заявили в ведомстве.

В ходе проверки установят точные обстоятельства и причины произошедшего. также предстоит оценить организацию безопасности при эксплуатации кухонного и иного оборудования в помещении ресторана.

По данным Telegram-канала «112», в результате взрыва пострадали восемь человек. Медики уже прибыли на место для оказания необходимой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая в одной из закусочных в районе Байконыр в Астане вспыхнул крупный пожар. Во время тушения взорвались несколько газовых баллонов. Для борьбы с огнём мобилизовали более 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

6 февраля взрыв прогремел в Севастополе в жилом доме на улице Леваневского. Там взорвался баллон с газом, в результате чего произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами.