Москва, 27 мая, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Исследования учёных показали, что блокировка белка IDO1 может помочь при лечении вируса Эпштейна — Барр, вызывающего онкологические заболевания. Об этом сообщает издание Science.

Liza Gross

Вирус Эпштейна — Барр — вирус, который является причиной развития различных опухолей в организме. Его симптомами являются повышение температуры, увеличение шейных лимфатических узлов, воспалительные заболевания дыхательных путей, увеличение размеров печени и селезёнки, а также появление на теле различных высыпаний. Специалисты Энтони Эпштейн и Ивонна Барр обнаружили вирус 60 лет назад, однако вакцины и лекарства против его размножения в человеческом организме до сих пор не найдены.

Как сообщается в статье, исследование на тканях людей с обнаруженной ранее лимфомой помогло выяснить, что целью этого вируса являются иммунные В-клетки, которые в случае заражения начинают вырабатывать как можно больше белка IDO1. При нарушении функционирования организма развивается хроническая инфекция, а при определённых обстоятельствах может возникнуть и рак. Эксперименты, проведённые на мышах, позволили учёным прийти к выводу о том, что блокирование белка IDO1 способно помешать пагубному влиянию вируса. Как отмечают авторы статьи, результаты исследований могут стать шагом к созданию первого в мире лекарства против вируса Эпштейна — Барр.

Ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин рассказал, какие вирусы способны стать причиной возникновения рака. Он также отметил, что вирус Эпштейна — Барр может привести к развитию лимфомы Ходжкина. Некоторые вирусы могут стать причиной развития рака, поэтому очень важно вовремя проходить лечение и обследования.