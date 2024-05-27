Москва, 27 мая, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Шаги России в направлении технологического развития должны учитывать мнения предпринимателей и новаторов. Нужно стимулировать бизнес, который вкладывается развитие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он предложил создать «систему реально работающих стимулов» для компаний, которые «вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и технологические программы», и даже выдвинул идею учредить премию для авторов проектов, имеющих большое значение для страны, отметив, что важнейшим критерием оценки властей должно быть благополучие россиян.

Денис Абрамов ИА REGNUM Канатная дорога на Эльбрусе

Бизнес уже получает поддержку, в частности, налоговые преференции или первоочередные возможности получения государственных заказов. Такой подход реализуется в нескольких сферах российской экономики — IT-отрасли, машиностроении, автопроме, туризме. По мнению экспертов рынка российского внутреннего туризма, участников российского туристического форума «Путешествуй», решения о государственном стимулировании бизнеса буквально лежат на поверхности. Однако пока не все они используются в полной мере. Это касается, в частности, производства канатных подъемников, считает заместитель генерального директора по региональному развитию ООО «Мантера-Групп» Дмитрий Анфиногенов. Он поясняет, что сам горнолыжный курорт сейчас имеет нулевую ставку НДС, а канатная дорога — нет. Ещё одна проблема — оснащение курортов. «Здесь достойной мерой поддержки со стороны государства было бы инвестирование в соответствующее производство [канатных дорог. — ред.]. Перспективы для подобного бизнеса огромны — горнолыжные курорты в стране активно развиваются. Только один курорт Лагонаки обеспечит производственные мощности такого завода заказами на два года вперед», — подчеркивает Дмитрий Анфиногенов.

По мнению специалистов, направление инвестиций и заказов на производство горнолыжного оборудования, в частности, тех же канатных подъемников, на российские заводы может вывести этот сектор высокотехнологичного машиностроения на должную высоту. Это поможет также защитить рынок от возможных поставок низкокачественных аналогов таких механизмов из Азии. Так, Китай, воспользовавшись ситуацией, когда западные бренды ушли из России, решил предложить РФ свои канатные дороги. Эксперты подчеркивают, что из производителей КНР выходить на экспорт с такой продукцией может бренд BMHRI, которая производит канатные дороги, заполняя на внутреннем рынке Китая до 50% курортов. Пока до решения вопроса о закупке китайских подъемников не дошло.

По мнению специалистов, технологически китайская продукция в сфере подъемников устарела. Об этом говорили, например, представители курорта «Манжерок» Сбербанка. Руководитель компании-производителя подъемников «РУСЛЕТ» Дмитрий Сидорович уверен, что китайские канатные дороги отстают от европейских на несколько десятилетий.

Китайские производители могут не пройти жесткий контроль внутренней российской сертификации, тем более по новым национальным стандартам безопасности, касающимся, в том числе, канатных дорог и горнолыжных трасс, которые будут приняты в РФ в нынешнем году.

Руководитель аналитического центра «Яков и партнеры» Геннадий Масаков полагает, что обслуживание китайского оборудования может обойтись дороже западного. У российской стороны нет опыта и навыков работы с техникой из КНР, а значит, нужно будет активно привлекать для проведения ремонта представителей самой компании-производителя. Какие-то детали придется транспортировать для ремонта в Китай, что может оказаться слишком дорого и невыгодно.

Исходя из такого положения дел, считает директор по продажам «НАТЭК-Нефтехиммаш» Никита Воронин, поддержать отечественных производителей можно, например, установив лимит для заказчиков на покупку отечественного оборудования от общего объема закупок. Минпромторг уже вводит квотирование закупок, например, для нефтегазовых компаний, что стимулирует заказчиков использовать российское оборудование, это лишает преференций китайских экспортеров оборудования. Сейчас ведомство работает над дополнительными финансовыми и прочими тарифными мерами поддержки российских производителей, с учетом целей импортозамещения.

При этом и действующие, и новые российские курорты уже постепенно переходят на российское грузоподъемное оборудование, видя для себя в этом ряд плюсов. Российские производители (а это уже зарекомендовавшие себя компании «РУСЛЕТ», НКД, «ТР Системы») предлагают самые современные разработки, производя новые канатные дороги с высокотехнологичными механизмами и принципами работы. Кроме того, отечественная канатная дорога имеет свое ПО, понятное в эксплуатации, а производитель такого канатного подъемника способен обеспечить круглогодичное сервисное обслуживание с учетом необходимых постоянных проверок работоспособности и безопасности всех систем подъемника.

Такие курорты как «Архыз» (Кабардино-Балкария), «Большой Вудъявр» (Мурманская область), «Турьев Хутор» в Сочи уже начали оснащение своих трасс канатными дорогами производства компании «РУСЛЕТ». Среди курортов, где появятся российские подъемники, — «Ведучи» (Чеченская Республика) и «Мамисон» (Северная Осетия), тут уже начался монтаж канатной дороги. К российским канатным подъемникам присматриваются и другие курорты, такие как «Шерегеш» (Кемеровская область), «Манжерок» (курорт Сбербанка на Алтае), «Белокуриха» (Алтайский край) и тд.

«Возможно, нужно добиваться от китайцев перестройки своего производства по нашим критериям, чтобы обеспечивать качество. И этот подход уже начинает доминировать в целом в промышленной политике. Однако до тех пор, пока мы не занимаемся развитием собственной национальной промышленности, мы вряд ли чего-то добьемся, — замечает экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. — Смогут ли китайцы дотянуться но наших стандартов, — не знаю, но нам надо развивать свое производство».

Тем более, отмечает эксперт, что за последний год объем российского экспорта, не нефтегазового сырьевого, сократился на 20%, а это значит, что пока не всё хорошо с импортозамещением. «Наши стандарты безопасности — на мировом уровне, недаром к нам активно едут туристы и из-за рубежа. Таким образом мы можем своими силами решать задачи по развитию нашего внутреннего рынка туризма, — полагает Никита Масленников. — Надо уже прикидывать, как мы, привлекая отечественную промышленность, сможем нарастить наши туристические мощности, соответствуя по качеству лучшим зарубежным образцам оборудования».