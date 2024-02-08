Москва, 8 февраля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Национальные стандарты безопасности, касающиеся в том числе канатных дорог и горнолыжных трасс, обновят в России с 1 июня. По словам заместителя председателя Технического комитета 289 по стандартизации Дмитрия Сидоровича, это связано с уходом с рынка европейских производителей.

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»

Создание современной туристической инфраструктуры в России — главная задача развития сферы туризма, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая 3 февраля на Дне туризма на выставке-форуме «Россия». Он подчеркнул, что вопрос импортозамещения стоит очень остро. Между тем курорты готовы инвестировать в закупки отечественного, а не импортного оборудования, отметил министр.

Российское подъемное оборудование конкурентоспособно и сможет пройти все новые сертификационные требования, которые будут введены 1 июня, уверен Дмитрий Сидорович. Он пояснил, что обновление ГОСТов связано с уходом европейских производителей, которые на протяжении многих лет формировали сертификационную политику, основанную на европейском патентном праве и европейской сертификации.

«В этом случае канатным подъемникам и их производителям придется выполнять целый ряд новых требований, — сообщил Сидорович. — Они в большей степени касаются не отказа в устойчивости и надежности оборудования, а безопасности канатной дороги, которую нужно будет обеспечить еще на стадии проектирования и технологических решений, производственного процесса». Зампред ТК 289 добавил, что это касается и станционного оборудования, и металлоконструкций, и механизмов.

Сейчас на внутренний рынок активно выходят китайские производители, рассказал Сидорович. «Однако Китай сейчас использует технологии, которые применялись в Европе два производственных поколения назад, — отметил он. — Это по большей степени скромные и устаревшие установки, которые имеют низкую степень надежности, к примеру, недавно у китайского производителя BMHRI на китайском курорте заклинил зажим на станции, случилась авария». «Такие ситуации недопустимы на российских курортах», — подчеркнул Сидорович.

Он рассказал, что сейчас на четырех российских объектах устанавливается китайское канатное оборудование, однако успешных вводов в эксплуатацию пока нет. По словам эксперта, китайские производители пытаются доработать своё оборудование уже по ходу его установки, однако эти изменения носят кустарный, а не заводской характер. «Для внедрения технологических изменений на уровне производства им придется пройти свою собственную систему технической сертификации, — отметил Дмитрий Сидорович. — Насколько она отвечает российским требованиям, вопрос открытый».

«Считаю, что государству надо проявить четкую протекционистскую позицию в вопросе стандартов, — заявил эксперт. — Определенные меры поддержки отечественных производителей уже разрабатываются и активно внедряются. Также стоит уделить особое внимание отечественному бизнесу».

«По сути, — считает Сидорович, — если мы заменим европейские компании, ушедшие из России, китайскими, это замена европейской зависимости на азиатскую. Ни о каком технологическом суверенитете речь идти не будет».

Он уверен, что, если китайские производители массово зайдут на российский рынок, отечественные предприятия не смогут развиваться и совершенствовать технологии. «А это вопрос, напрямую связанный с безопасностью граждан», — подчеркнул эксперт.