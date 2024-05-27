Москва, 27 мая, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с Днем химика. Он подчеркнул особое значение отрасли в обеспечении технологической независимости и обороноспособности государства.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Мишустин

Михаил Мишустин отметил, что перед химической промышленностью стоят масштабные задачи. «Необходимо поддерживать набранные темпы развития, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии. Для этого по поручению президента России будет построено 150 современных предприятий с полным циклом производства. Важно также продолжать цифровую трансформацию отрасли, создавать новые технологические решения и разработки. Особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных специалистов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Он напомнил, что сегодня современная химическая индустрия — одна из ключевых, она способствует не только росту экономики, но и обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны.

«Продукция отрасли востребована в различных сферах, используется в машиностроении и сельском хозяйстве, металлургии, нефтегазовом и транспортном комплексе, строительстве, здравоохранении. Благодаря вашему труду реализуются крупные проекты, создаются уникальные технологии и полупроводники, материалы и изделия, полимеры и минеральные удобрения», — подчеркнул глава правительства.

Профессиональный праздник химики встречают производственными рекордами. Так, 25 мая в Кировске Мурманской области на обогатительной фабрике крупнейшего производителя минеральных удобрений «ФосАгро» выработали и отгрузили 750-миллионную тонну апатитового концентрата — ценнейшего сырья для производства фосфорсодержащих удобрений.

В торжественной церемонии отправки вагонного состава с юбилейной тонной апатитового концентрата принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, он поблагодарил работников предприятия за самоотверженный труд и отличные показатели.

«Концентрат, который вырабатывается здесь, в Хибинах, вашими руками — это трудовой подвиг. Без него не было бы тех минеральных удобрений, которые экспортирует наша страна на мировой рынок. На протяжении 95 лет многие поколения, трудовые династии обеспечивают нашу страну очень важным сырьём. Это вопрос продовольственной безопасности и экспортного потенциала нашей страны. Очень важно, что компания «ФосАгро» — наш надёжный экономический и социальный партнёр — вкладывает много ресурсов в развитие производства. Благодаря этим инвестициям, новым технологиям и активному труду, несмотря на санкционные ограничения, удалось достигнуть таких результатов», — подчеркнул Андрей Чибис.

«ФосАгро» — одна из ключевых компаний в химической отрасли, на ее предприятиях трудятся более 23 тысяч работников. Сегодня почти треть всех удобрений, вносимых на российских полях, поставлена группой «ФосАгро».

Компания демонстрирует уверенные темпы развития. Так, в I квартале 2024 года на предприятиях группы произвели рекордные 3 млн тонн готовой продукции — рост сразу на 7% по сравнению с I кварталом прошлого года. В 2023 году инвестиции в производство составили рекордную сумму — более 64 млрд рублей. В текущем году в «ФосАгро» заявили о планах увеличить эти капвложения еще на 14%, до 73 млрд рублей. Налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней в 2023 году выросли на 15% и составили 69 млрд рублей.

Главной ценностью для «ФосАгро» остаются её сотрудники. С 2021 по 2023 год средняя заработная плата сотрудников группы выросла на 60%, в феврале 2024 года она была проиндексирована ещё на 15%. Традиционным приятным подарком к профессиональному празднику стала повышенная премия. В этом году по решению руководства она составила 50 тысяч рублей «на руки» работникам и 10 тысяч рублей пенсионерам предприятия. Всего же на эти цели было направлено 1,5 млрд рублей.