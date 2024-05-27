Тайвань, 27 мая, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Двое пожарных погибли в ходе тушения пожара, вспыхнувшего вечером 26 мая в высотном жилом доме в городе Синьчжу (Тайвань), сообщило 27 мая тайваньское Центральное информационное агентство.

Иван Шилов ИА Регнум

Погибшие пожарные — 39-летний Ли Юнчжэнь и 34-летний Чжоу Лисинь. Они вошли в горящее здание и сообщили, что здесь находятся люди. Это была последняя полученная от них информация. Затем в горящее здание вошла другая группа пожарных, которые обнаружили погибших товарищей. Ли Юнчжэнь проработал пожарным 19 лет, Чжоу Лисинь — 14 лет.

На момент возникновения возгорания в доме находились 292 человека, 173 человека оказались заблокированными внутри здания и на крыше, эвакуировали 119 человек.

Пожар в Синьчжу вспыхнул в районе шести вечера по московскому времени. Пожар к настоящему моменту потушили, сохраняется тление.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая во Владимирской области в ТЦ в городе Кольчугино вспыхнул пожар. Загорелась кровля на площади 200 квадратных метров. Пожар вспыхнул во время проведения кровельных работ.