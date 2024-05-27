Пекин, 27 мая, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Правоохранители России и Китая в последние годы эффективно сотрудничают в области глобальной безопасности, сообщил 27 мая на брифинге официальный представитель Министерства общественной безопасности КНР Ли Гочжун.

Craig Nagy Флаг КНР

Он подчеркнул, что Китай намерен расширять взаимодействие с другими странами в борьбе с терроризмом, контролем за оборотом наркотиков и международном розыске.

По словам представителя ведомства, за прошедшие пять лет уровень раскрываемости убийств в Китае достиг исторического максимума.

«Текущий уровень раскрываемости убийств по стране составил 99,4%, достигнув самого высокого уровня в истории», — заявил Ли Гочжун.

Кроме того, уровень краж, грабежей и мошенничества за последние пять лет снизился в Китае на 31,4%, число случаев торговли людьми — на 66,6%. С 2019 года китайские правоохранители раскрыли 354 тыс. преступлений в сфере наркоторговли, интеллектуальной собственности и ряд других правонарушений.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году замминистра общественной безопасности Китая Сюй Ганлу заявлял, что ощущение безопасности людей в Китае значительно улучшилось за последнее десятилетие. По его словам, в Китае отмечали один из самых низких показателей убийств — 0,5 случая на 100 000 человек.

В Великобритании число дневных краж достигло рекордного уровня в 71%. Эксперты такой всплеск объясняют снижением показателей обнаружения, этот фактор придал смелости ворам. Второй фактор, повлиявший на рост количества краж, — резкое сокращение работы местной полиции. Количество краж со взломом, которые случились, когда хозяева находились дома, достигло рекордных 69%.