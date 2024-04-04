Лондон, 4 апреля, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Число дневных краж достигло рекордного уровня в 71% в Великобритании. Об этом 3 апреля сообщило издание The Telegraph со ссылкой на данные ежегодного отчета Управления национальной статистики (ONS).

(сс) King's Church International Полиция Великобритании

«Более семи из десяти краж у людей (71%), например, карманных краж, и почти половина краж велосипедов (46%) происходили утром или днем, по сравнению с предыдущими максимумами в 67% и 45% соответственно», — уточняется в материале издания.

Эксперты по преступности предполагают, что такой всплеск объясняется снижением показателей обнаружения, этот фактор придал смелости ворам. Второй фактор, повлиявший на рост количества краж, — резкое сокращение работы местной полиции.

При этом отмечается, что количество дневных краж со взломом снизилось до 32%. Однако число краж со взломом, которые случились, когда хозяева находились дома, достигло рекордных 69%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2023 года в южной части Лондона двое мужчин похитили со столба дорожный знак «СТОП» с изображением дронов авторства художника Бэнкси (Banksy).