Петропавловск-Камчатский, 27 мая, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Жительницу Камчатки приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за лжеминирование здания регионального правительства. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

Установлено, что женщина 1952 года рождения 16 июня 2023 года позвонила из своей квартиры на единый номер региональной информационно-справочной службы по Камчатскому краю на прямую линию правительства региона по работе с обращениями граждан. Во время разговора она умышленно сообщила заведомо ложную информацию об акте терроризма, а именно о готовящемся взрыве в здании правительства Камчатского края. В результате работа регионального высшего органа исполнительной власти была приостановлена.

На суде женщина пояснила, что в момент совершения преступления находилась в состоянии крайнего эмоционального возбуждения. Пенсионерка пожаловалась на тяжёлые хронические заболевания, нехватку денег на лекарства и продукты, имея при этом звание ветерана труда.

Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году осудили 50-летнего жителя Сахалина за ложное сообщение о минировании административного здания в городе Анивы. По информации регионального управления ФСБ, 7 февраля сахалинец позвонил с железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска в Единую дежурную диспетчерскую службу региона и заявил о минировании одного из административных зданий Анивы. Это привело к нарушению работы городской администрации. Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд с учётом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, ранее судимого и имевшего в период совершения преступления непогашенные судимости, приговорил его к шести годам колонии строгого режима.