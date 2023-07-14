Анива, Сахалинская область, 14 июля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Суд приговорил 50-летнего жителя Сахалина за ложное сообщение о минировании административного здания в городе Анивы (районный центр Анивского района) к шести годам колонии строгого режима. Об этом 14 июля сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации пресс-службы, 7 февраля сахалинец позвонил с железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска в Единую дежурную диспетчерскую службу региона и заявил о минировании одного из административных зданий Анивы. Это привело к нарушению работы городской администрации.

Уточняется, что в ходе осмотра сотрудники полиции взрывных устройств не обнаружили, сотрудники УФСБ в оперативном порядке установили личность злоумышленника, возбудив против него уголовное дело.

Обвиняемый полностью признал свою вину, и суд, с учётом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, ранее судимого и имевшего в период совершения преступления непогашенные судимости, приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Клинский городской суд приговорил местную жительницу к одному году ограничения свободы за ложное сообщение о минировании.

Женщина в марте 2022 года позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу Клина и заявила о готовящемся взрыве на военном аэродроме. Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.