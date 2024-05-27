Владивосток, 27 мая, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Около 90 домов во Владивостоке оказались без света из-за аварийного отключения электричества. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В результате аварий на фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» произошло прекращение электроснабжения жителей улиц Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строителья, 3-я Строительная и другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам, сроки завершения которой не уточняются.

В пресс-службе добавили, что районная прокуратура даст оценку исполнению требований законодательство при содержании, обслуживании и эксплуатации электрических сетей, а также организует проверку работы Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

Как передавало ИА Регнум, в январе более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов в городе Находка в Приморском крае остались без отопления из-за коммунальной аварии, возникшей по причине прорыва питательной линии экономайзера на котельной №2. По фактам нарушения качества теплоснабжения прокуратура города внесла представления руководителям сетевой и ресурсоснабжающей организаций. Также был поднят вопрос о необходимости перерасчета платы с учётом фактически предоставленного и потребленного объёма тепла.