Улан-Удэ, 26 мая, 2024, 06:15 — ИА Регнум. В Бурятии по решению республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров ввели запрет на посещением лесного массива. Об этом 26 мая сообщило в пресс-службе агентства лесного хозяйства по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

«Сегодня на очередном заседании республиканского оперштаба, участники совещания пришли к общему мнению — запретить гражданам доступ в лес. Более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло по вине местного населения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Подчёркивается, что в республике сложилась непростая лесопожарная обстановка. Для недопущения чрезвычайных ситуаций нахождение в лесах запрещено. Также ситуацию осложняет сухая, жаркая погода.

На нарушение запрета пребывания в лесах предусмотрены штрафы: для физических лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 мая вице-премьер Дмитрий Патрушев провёл совещание по паводковой и пожароопасной обстановке в отдельных регионах России. Он подчеркивал, что в случае с паводками и лесными пожарами от прогнозов в значительной мере зависит своевременность принятия решений. Самая сложная пожароопасная обстановка сложилась в Забайкалье. В этом году в целом по стране зарегистрировано меньше пожаров по сравнению с тем же периодом 2023 года. Меньше и площадь, пройденная огнём. Вместе с тем прогноз на ближайшие месяцы по природным пожарам несёт существенные риски. Патрушев заявил, что в самых проблемных регионах нужно оценивать эффективность принимаемых решений и мер непосредственно на местах.