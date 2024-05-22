Киев, 23 мая, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит во всех регионах Украины. Об этом 23 мая свидетельствуют данные онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты, воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве в 00:25 мск, а затем за несколько минут режим опасности с воздуха распространился на все области Украины. Позднее других сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одесской области — здесь тревога объявлена с 00:29 мск. Граждан попросили проследовать в укрытия и оставаться там.

При этом украинские СМИ утверждают, что ввод режима воздушной тревоги связан с вылетами с аэродрома истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

По данным украинского онлайн-ресурса, воздушная тревога на территории Украины полностью отменена в 00:48 мск. Таким образом, режим опасности с воздуха действовал в украинских регионах около 20 минут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.