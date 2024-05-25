В Петербурге готовится штурм квартиры, откуда стреляли по полицейским
Силовики готовятся к штурму квартиры в Петербурге, откуда стреляли по полиции
Санкт-Петербург, 25 мая, 2024, 18:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге готовится штурм квартиры в доме на Народной улице в Санкт-Петербурге, в которой забаррикадировалсястрелявший по полицейским мужчина. Об этом сообщает 25 мая «78.ru».
Ранее из подъезда эвакуировали жителей.
По данным издания, мужчине 59 лет, он родился в Чечне. Ранее отбывал наказание по статье об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Переговоры с ним не дали результата.
Пару дней назад у мужчины произошёл конфликт с продавцом в рыболовном магазине. Предположительно, поводом стало замечание из-за курения. Тогда мужчина стал угрожать продавцу, а утром вернулся в магазин с травматическим пистолетом и выстрелил продавцу в голову.
Раненого госпитализировали. После этого к дому стрелявшего прибыли правоохранители. Он отказался выходить к ним и открыл огонь с балкона.
Ранее ИА Регнум сообщало о стрельбе на Народной улице в Санкт-Петербурге. Информацию о том, что злоумышленник ранил сотрудника полиции, позже опровергли в МВД.