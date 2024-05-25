Москва, 25 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Житель американского штата Калифорния после мучительного 17-часового допроса признался полицейским в убийстве, которого не совершал. Власти согласились выплатить ему около $900 тыс. для урегулирования разбирательств, пишет 24 мая газета Los Angeles Times.

Gong Zhihong/Global Look Press

В августе 2018 года житель города Фонтана Томас Перес обратился в полицию с сообщением о безвестном исчезновении отца. Полицейские предположили, что мужчина убил отца, так как нашли в доме следы борьбы. На возможное убийство якобы указывали беспорядок, следы крови и запах мёртвого тела, учуянный полицейской собакой.

Переса подвергли длительному допросу и вынуждали сознаться в убийстве, а на его отказ отвечали, что он забыл о совершённом преступлении. В частности, в комнату для допроса привели собаку Переса и пообещали её усыпить, так как она «ходила по крови». Полицейские отвезли Переса на «грязную стоянку», чтобы он указал место, где находится тело, а затем заявили, что его отец доставлен в морг.

Долго не спавший мужчина рыдал, рвал на себе волосы и разодрал рубашку. Он даже пытался покончить с собой, отмечает издание, ссылаясь на видеозапись допроса.

«Через 16 часов Перес сообщил полиции, что поссорился со своим отцом и ударил его ножом», — говорится в статье.

Однако на самом деле отец Переса был жив. После ухода из дома он остался ночевать у своего друга, а потом отправился в аэропорт. Мужчина намеревался навестить свою дочь в Северной Калифорнии. Когда полицейские узнали об этом, они не сообщили Томасу Пересу, а поместили его в психиатрическую лечебницу.

По словам защитника Переса Джерри Л. Стиринга, за 40 лет работы он не видел «такого уровня преднамеренной жестокости со стороны полиции». Эти методы, добавил он, заставили бы сознаться в убийстве кого угодно.

Перес подал федеральный иск против города Фонтана и пяти полицейских офицеров. Он получит компенсацию в размере $898 тыс. Окружной судья США Долли Джи установила, что к Пересу применяли «неконституционные психологические пытки». В частности, подозреваемому не позволяли спать и принимать лекарства от депрессии и других психических расстройств, констатировала судья.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в американском штате Оклахома отменили приговор 71-летнему Глинну Симмонсу, который провёл 48 лет в тюрьме по обвинению в убийстве, которого не совершал. Его задержали в 1976 году в возрасте 22 лет по подозрению в вооружённом налёте на винный магазин. Тогда нападавшие убили женщину-продавца и ранили покупательницу. Свидетели заявляли, что видели Симмонса в другом городе, но присяжные не послушали их.

Компенсацию в размере $3 млн получила жительница штата Невада Кэти Вудс, которая провела 35 лет в тюрьме по обвинению в убийстве 19-летней студентки. Только в 2015 году её невиновность установили после изучения улик с помощью современной технологии анализа ДНК. Выяснилось, что студентку убил серийный маньяк.