Штат Оклахома, США, 21 декабря, 2023, 05:31 — ИА Регнум. В американском штате Оклахома судья отменил приговор 71-летнему Глинну Симмонсу. Мужчина провёл в тюрьме по обвинению в убийстве почти 50 лет и был признал невиновным, сообщил 21 декабря телеканал NBC News.

Wallspaper.ru Тюрьма

Журналисты отметили, что в США это самый продолжительный срок тюремного заключения, обвинение по которому в итоге отменили.

«На основании чётких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осуждён, приговорён и отправлен в тюрьму <…> не было совершено им», — говорится в решении судьи округа Эми Палумбо.

Мужчину освободили ещё в июле после согласия прокуратуры с тем, что ключевая улика в его деле не была представлена адвокатам.

В 1975 году Симмонса приговорили к смертной казни. Позднее приговор ему заменили на пожизненное заключение. Согласно последнему решению судьи мужчина вправе получить компенсацию от штата за ошибочный приговор в размере $175 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, американец, отсидевший в тюрьме по ошибке 27 лет, подал в суд на город Нью-Йорк и двух бывших детективов с требованием компенсации в $50 млн за причинённый ему психологический ущерб. Томас Малик заявил, что по причине «распутной и безрассудной» культуры правоохранителей он неправомерно провёл почти 30 лет в заточении, его психологическое здоровье серьёзно пошатнулось.