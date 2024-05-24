Москва, 24 мая, 2024, 20:36 — ИА Регнум. В Москве 24 мая состоялась всероссийская онлайн-конференция «Судебный марафон-2024», участники которой отметили важность качества работы пресс-служб, их уровня коммуникации и открытости для социума и СМИ, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

РАПСИ / Владимир Бурнов

«Судебный марафон — это уникальный всероссийский проект, площадка, позволяющая рассказать о своём субъекте, о судебной системе, о её развитии, достижениях, задачах, поделиться опытом реализации различных мероприятий», — указал начальник главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при ВС РФ Евгений Голошумов.

Заместитель председателя комиссии Совета судей по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ, председатель Верховного Суда Республики Адыгея Байзет Шумен сделал акцент на важности марафона в миссии обеспечения гласности правосудия.

«Марафон стал прекрасной площадкой для обмена опытом по реализации концепций информационной политики. Стало очевидно: нам есть, чему поучиться друг у друга. Это событие приносит сотрудникам судебной системы внутреннее обогащение и становится стимулом для дальнейшей модернизации работы», — резюмировал глава ВС Адыгеи.

В ходе марафона пресс-службы судов представили десять видеороликов, повествующих об истории становления судебной системы, видных деятелях российского правосудия, знаковых судебных процессах, патриотических и исследовательских проектах судей.

Победителями «Судебного марафона-2024» стали Первый западный окружной военный суд и Городецкий городской суд Нижегородской области. Военный суд был отмечен в номинации «Правосудие в объективе» за фотоработу «Отражение», а Городецкий суд был награждён в номинации «Хранители истории» за организацию виртуального музея.

Жюри также были отмечены фотографии Арбитражного суда Волгоградской области, Самарского областного суда и Верховного суда Карачаево-Черкесии. За организацию виртуального музея отметили Верховный суд Марий Эл, Иркутский областной суд и Арбитражный суд Иркутской области. Специальным призом был отмечены Самарский областной суд и Объединенная пресс-служба судов Липецкой области.

Завершилась всероссийская конференция профессиональной дискуссией: эксперты дали оценку как представленным видеороликам, так и работе пресс-служб в целом.

Понимание гражданами работы судебной власти лежит в основе доверия россиян к институту правосудия в целом, заявил главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин. По его словам, именно пресс-службы представляют собой лицо судебной системы, которое видит общество. Сегодня они выполняют архиважную задачу, которой уделяется большое внимание.