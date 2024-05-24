Москва, 24 мая, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Пресс-служба Рослесхоза Руководитель Рослесхоза Иван Советников (в центре), председатель экспертного совета по лесному комплексу комитета по промышленности и торговле ГД РФ Алексей Канаев (слева), заместитель председателя комитета по промышленности и торговле ГД РФ Александр Спиридонов (справа)

Многие годы федеральные руководители не решались разработать законопроект о лесных дорогах для вывоза заготовленного леса. Требовалось связать воедино вопросы использования для строительства дорог, полезных ископаемых, экологии, участия государства и многие другие. Казалось, проще оставить эту головную боль в «серой зоне» — лесопромышленники сами разберутся. Но с введением Единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) делянки стали экономически «прозрачными» илесопромышленники не захотели играть по неясным правилам. Риски стали слишком велики, и власть, наконец, взялась урегулировать проблему законодательно.

Чтобы законопроект, подготовленный несколькими сенаторами и депутатами Государственной думы РФ, стал максимально эффективным, руководитель Рослесхоза Иван Советников пригласил экспертный совет лесной отрасли комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, участников круглого стола лесной отрасли ИА Регнум, работников Рослесхоза и региональных министров природных ресурсов.

Значение лесных дорог для России и наше отставание, в том числе из-за неурегулированности законодательства, от европейских конкурентов упомянул председатель «лесного» экспертного совета Госдумы РФ Александр Канаев. «Полтора километра дорог на тысячу гектаров леса зафиксировано несколько лет назад, и цифра с тех пор не менялась, — отметил он. — 2,2 километра на тысячу гектаров — это на северо-западе России. Для сравнения, европейские страны имеют 30-40 км на тысячу гектаров, что позволяет нашим конкурентам из недружественных стран показывать более высокую эффективность ведения лесного хозяйства».

Данный законопроект, заметил Александр Канаев, «максимально ужат, и это сделано авторами сознательнодля того, чтобы пройти все процедурыпредварительного согласования и вынести его на обсуждение. С другой стороны, в нёммного неопределенности, по которой необходимо найти ответы, чтобы при реализации закона не наткнуться на его невыполнимость».

Неопределенность по ряду вопросов вынужденная — чтобы уйти от конфликтов на ранней стадии законопроекта. О детализации законопроекта по итогам обсуждения с лесным сообществом сказал один из авторов законопроекта депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов. Участники совещания понимали, за какой «гордиев узел» взялись законодатели, и подчеркнуто уважительно обращались к депутату.

Спиридонов подчеркнул, что законопроект разработан в интересах лесопромышленников. Ряд проблем со строительством дорог предлагается решить в их пользу, а, точнее, в пользу экономики РФ и жителей лесных регионов, работающих в отрасли. «Во-первых, закрепляется за лесопользователями право на создание лесных дорог за пределами осваиваемого ими лесного участка, — отметил он. — Основанием не может являться договор, в рамках которого происходит освоение лесного участка, так как лесная дорога в указанных случаях возводится за его границами. Здесь нам необходимо предусмотреть: либо это будет договор аренды, либо должен быть предусмотрен сервитут».

Законопроект должен закреплять статус лесотранспортных дорог как некапитальных строений. В случае отсутствия такого указания возможно отнесение их к объектам капитального строительства, что влечет за собой дополнительную административную ответственность лесопользователя.

Директор департамента Минпромторга Вера Хмырова заявила, что министерство не возражает против законопроекта. Ей этот документ видится как компромисс заинтересованных сторон. «Идеология законопроекта очень простая, — отметила она, — урегулировать статус лесных дорог в лесу. Лесопромышленникам непринципиально, какая дорога будет— лесохозяйственная или лесотранспортная. Законопроект должен стать компромиссом с лесным хозяйством, чтобы было комфортно проводить лесохозяйственные мероприятия и вывозить древесину».

Наиболее точно сформулированные предложения в законопроект озвучил на совещании вице-президент «Группы Илим» Владимир Славуцкий. Они нацелены на ликвидацию противоречий между разными нормативными актами. «Наши предложения основаны на позиции Минприроды РФ, которое говорит, что лесная дорога может строится как линейный объект. Для линейного объекта у нас есть определенные правила, на них и предлагаем ориентироваться», — пояснил он.

Целесообразно рассмотреть отдельный вид использования лесов под строительство лесных дорог. Лесопромышленникам это не главное, но логика построения лесного законодательства ведётся в рамках определенного вида использования лесов, подчеркнул Славуцкий. «Мы не против сервитута, но его надо правильно прописать. Прописать, что именно арендатор может обращаться в органы власти по вопросу строительства лесных дорог, и куда именно он должен обращаться», — резюмировал вице-президент «Группы Илим».

В регионах Арктической зоны РФ перед лесопромышленниками Северо-Запада России возникает ещё одна проблема законодательства. Объекты капитального строительства на этих территориях требуют обязательной экологической экспертизы. А она может растянуться на годы и стоить немалых денег. Об этом упомянул Владимир Славуцкий. «Отдельная история — капитальные или не капитальные лесные дороги. Сегодня Лесной кодекс напрямую об этом ничего не говорит, а в подзаконных актах — свод непонятных правил, утверждающих что это капитальные дороги. Да никто не строит капитальные дороги в лесу! Надо чтобы в законе было прописано, что лесные дороги могут быть некапитальными, — заявил он. — И надо прописать возможность строительства в том же порядке конструктивных частей дорог, таких как мосты, путепроводы, которые считаются капитальными».

«Никто не настаивает, чтобы все лесные дороги были капитальные, — отметил Иван Советников. — Но то, что они будут всегда некапитальными — ошибка. Те же мосты: как можно делать некапитальный мост? Поэтому мы рассматриваем альтернативу: может быть и так, и так. Если пользователь хочет построить капитальную дорогу, мост, покрытие — пожалуйста, выбор за вами».

Из реплики руководителя Рослесхоза стало ясно, что экспертиза проектов лесных дорог из-за капительных мостов все-таки будет небыстрой. Можно ли строить на лесных дорогах некапитальные мосты — вопрос к промышленности. Есть же танковые мостоукладчики, понтоны и другие технические решения. Однако предложения заложить в законодательство возможность строительства некапитальных мостов, если они соответствуют нормам безопасности, не поступило.

Рекультивация лесных дорог после их использования, прозвучавшая в выступлении Владимира Славуцкого, вызвала критику со стороны Андрея Зубова, председателя правления Союза лесопромышленников Архангельской области. «Читая предложения о рекультивации лесных дорог, не понимаю, зачем они их вносятся, — заявил он. — По лесным дорогам ездит МЧС, пожарные, местные жители, скорая помощь — зачем их уничтожать? По рекультивации придут прокуроры с проверками, и получится, что предложения самим себе на голову».

Архангельский лесопромышленник предложил внести в законопроект возможность строительства дорог в долях с государством. «Мы должны проработать вариант государственно-частного партнерства. Лесникам некоторые дороги в одиночку не построить», — подчеркнул Зубов.

Видимо, на Севере накопилась негативная практика использования лесных дорог сторонними организациями, если Андрей Зубов предложил сделать проект строже. «Когда мы построим лесные дороги, туда рванут желающие вывезти и свои бревна. В весенний период они могут дорогу повредить и даже разрушить. Надо ввести ответственность за использование или повреждение лесной дороги сторонними пользователями», — подчеркнул он.

Николай Иванов, вице-президент «Сегежа груп», выступления которого иногда звучат резко, на этот раз выступал за компромиссы. «Согласен, должен быть сервитут. Предлагаем, что строительство лесных дорог допускается в том числе в защитных лесах, за исключением особо защитных. Если какие-нибудь редкие олени бегают, мы готовы там дороги не строить», — отметил он.

Заботу об оленях участники совещания встретили миролюбиво, но, когда Николай Иванов затронул использование для строительства лесных дорог в упрощенном порядке песка и гравия, возник спор.

«Мы предложили поправку, что при создании, содержании и эксплуатации лесных дорог и иных объектов лесной инфраструктуры, разрешить использовать без лицензии для собственных производственно-технологических нужд полезные ископаемые имеющиеся в границах участка, — подчеркнул Иванов. — Тема с использованием общедоступных полезных ископаемых стала острой. Есть решение Верховного суда, запрещающее использование общеполезных ископаемых для строительства лесных дорог, со ссылкой на отсутствие такой возможности в Лесном кодексе. То есть нужно и в Лесном кодексе и в законе о недрах вносить дополнения».

На это немедленно среагировала Вера Хмырова. «Я бы не стала включать вопрос об ископаемых в этот законопроект. Давайте хотя бы отработаем лесные дороги, вопрос идет сложно», — отметила она.

Иван Советников заметил, что тема использования ископаемых касается закона «О недрах», находящегося за пределами компетенции Рослесхоза, и что тема заслуживает межведомственного обсуждения, но не в этот раз.

Сергей Антоненко, управляющий ООО «Лесной Урал», высказался в том духе, что лесопромышленники работают на общее благо, но на каждом шагу встречают противодействие. «Почему-то к лесным дорогам зачастую отношение как к абсолютному злу, — заявил он. — А мы по этим дорогам ездим с лесовосстановлением, тушим лесные пожары, по этим дорогам едут изыскатели полезных ископаемых, граждане ездят за грибами-ягодами, чтобы прокормиться».

«Вокруг каждого ручья появилась водоохранная зона. Освоение участка стало значительно затруднено, потому что прорубать лесосеку мы не можем по закону. Мы столкнулись с такой проблемой: проектная организация по решению суда вывела материалы из лесоустройства десятилетней давности. Образовалась большая проблема, которая мешает работать предприятию. Как дело упирается в овраг, канаву, где нарисована лесоохранная зона, в лесосеку мы попасть не можем», — посетовал он.

Оказалось, в Сибири с лесными дорогами особенно сложно, местные лесопромышленники и представители региональных министерств как один начинали выступления со слов «законопроект мы поддерживаем». «У нас письма за подписью губернатора о поддержке данного проекта в правительство РФ, Рослесхоз, Минпромторг РФ», — сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

В своем выступлении первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков сказал и о том, что Сибирь в особенности поддерживает и одобряет. «Законопроект очень важен для Иркутской области, Красноярского края в связи с большим количеством арендованных участков, — отметил чиновник. — Поддерживаем предложения по конкретизации условий предоставления аренды или сервитута».

Для промышленников бескрайних лесов Сибири каждая неясность в законе может обернуться огромными убытками, подчеркнул Большаков. «Важно, чтобы были четкие правила игры, чтоб региональное министерство понимало, как оно предоставляет эти объекты лесопользователям, — подчеркнул он. — У нас реализуются инвестпроекты с объемом вложений более 100 млрд рублей с участками в отдаленных лесничествах, где вообще никаких дорог нет. Ранее участки под лесные дороги предоставлялись по 45-й статье Лесного кодекса как по линейному сооружению, после чего прокуратура их отменяла».

Популярную в правительстве Михаила Мишустина цифровизацию всего сущего, упомянул заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков. «Сейчас лесные дороги учитываются только в виде описания. И мы при создании электронных карт и планов столкнулись с тем, что не можем графически их отобразить. Логично предусмотреть их перевод в электронный вид, чтобы потом запустить их на публичную лесную карту, чтобы их использовать», — предложил ол.

Спецпредставитель ИА Регнум Владимир Станулевич обратил внимание на то, что решение о лесных дорогах принимается после широкого обсуждения. «Если лесная отрасль не только источник денежных поступлений, но и стабильности в российской глубинке, то решения по ней должны приниматься в особой стилистике. Как минимум ключевые документы не должны приниматься без общественной экспертизы и обсуждения, и как максимум — надо выстраивать общность целей всех, кто имеет отношение к лесу, от делянки до главных руководителей», — уверен он.

Общность позволит продвигать интересы государства в законопроектах гораздо глубже не получая протестных настроений, и позволит широко учитывать интересы бизнеса, регионов и простых людей на делянках, считает эксперт. «Надеюсь, команда Ивана Советникова продолжит работу после формирования нового правительства в таком духе», — резюмировал Станулевич.