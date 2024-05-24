Японские исследователи установили причину навязчивых грёз
Токио, 24 мая, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Японские специалисты из университета Осаки выяснили, что является причиной так называемых «блуждающих» мыслей. Об этом сообщает нейробиологический научный журнал Nature Communications.
Как пишет издание, «блуждание разума» вызвано активностью, которую генерирует часть человеческого мозга. По словам учёных, проводивших исследование, при этом явлении новая информация в орган не поставляется.
«Блуждающие» мысли или же навязчивые грёзы — психологическая концепция, которую впервые предложил израильский психолог Эли Сомер. Она описывает постоянную активность человеческого разума, которая связана с продумыванием разнообразных сюжетов, не произошедших в реальности.
Согласно опубликованным исследованиям, «блуждание разума» связано со специфическим паттерном активности мозга — резковолновой рябью. В ходе исследования учёные выяснили, что у добровольцев с выявленной эпилепсией этот феномен может возникать во время сна. Также испытуемым с этим заболеванием зачастую сложно сконцентрироваться на поставленной задаче. Вместо этого в их голове возникают красочные «блуждающие» мысли. Специалисты считают, что данная активность мозга может быть связана с синдромом дефицита внимания и различными аспектами аутизма.
Ранее ИА Регнум сообщило, что учёные нашли вещество из фруктов и ягод, которое может защитить от болезни Альцгеймера.