Токио, 24 мая, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Японские специалисты из университета Осаки выяснили, что является причиной так называемых «блуждающих» мыслей. Об этом сообщает нейробиологический научный журнал Nature Communications.

IMAGO/Zoonar.com/Thamrongpat The/Global Look Press

Как пишет издание, «блуждание разума» вызвано активностью, которую генерирует часть человеческого мозга. По словам учёных, проводивших исследование, при этом явлении новая информация в орган не поставляется.

«Блуждающие» мысли или же навязчивые грёзы — психологическая концепция, которую впервые предложил израильский психолог Эли Сомер. Она описывает постоянную активность человеческого разума, которая связана с продумыванием разнообразных сюжетов, не произошедших в реальности.

Согласно опубликованным исследованиям, «блуждание разума» связано со специфическим паттерном активности мозга — резковолновой рябью. В ходе исследования учёные выяснили, что у добровольцев с выявленной эпилепсией этот феномен может возникать во время сна. Также испытуемым с этим заболеванием зачастую сложно сконцентрироваться на поставленной задаче. Вместо этого в их голове возникают красочные «блуждающие» мысли. Специалисты считают, что данная активность мозга может быть связана с синдромом дефицита внимания и различными аспектами аутизма.

Ранее ИА Регнум сообщило, что учёные нашли вещество из фруктов и ягод, которое может защитить от болезни Альцгеймера.