Вашингтон, 24 мая, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Вещество уролитин А, которое содержится в гранате, клубнике, малине и грецких орехах, может помочь в лечении болезни Альцгеймера. Об этом сообщают результаты исследования, опубликованные в научном журнале Alzheimer’s & Dementia.

Александр Погожев ИА REGNUM

По словам автора статьи, основная особенность болезней, связанных с потерей нервных клеток головного мозга, заключается в затруднении очистки мозга от поврежденных митохондрий. Накопление мертвых органелл мешает нормальной работе мозга, из-за чего происходят нарушения в его работе.

Как утверждает журнал, во время эксперимента на мышах учёные определили, что удалению уже не функционирующих митохондрий может помочь уролитин А, который является не менее эффективным, чем никотинамидрибозид.

Однако конкретные дозы употребления продуктов, которые содержат нужное вещество, или пищевых добавок в статье не названы.

Ранее американские учёные из исследовательских университетов заявили, что средиземноморская диета способна не только поддерживать здоровый образ жизни, но и замедлять старение человеческого мозга.