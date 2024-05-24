Бетесда, США, 24 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Американские исследователи из Национального института здоровья выявили пять признаков, которые могут указывать на симптомы приближающейся смерти человека. Об этом сообщает британское издание The Daily Express.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Учёные провели исследование, в ходе которого удалось выявить ряд психологических и физических предпосылок близкой кончины. Физическими симптомами стали одышка и «воздушный голод», сопровождающиеся ощущением удушья. Из психологических признаков специалисты выделили депрессивное состояние, невнимательность и повышенную тревожность. О приближающейся смерти также могут свидетельствовать чрезмерная усталость и сонливость, из-за которых человек может быть менее активным.

По словам автора статьи, результаты, полученные в ходе проведения исследования, помогут медицинскому персоналу не только определять ранние признаки приближающейся смерти, но и оказывать необходимую помощь.

Как сообщило ИА Регнум, в мае при помощи опроса учёным из старейшего медицинского университета Земмельвейса в Венгрии удалось выявить скрытый ранний признак возникновения диабета.