Будапешт, 23 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Ученые из старейшего медицинского университета Земмельвейса в Венгрии определили скрытый ранний признак сахарного диабета. Как сообщает исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Endocrinology, симптомами являются онемение рук и ног, головокружение, усталость, а также ломота в костях.

Евгений Одиноков/РИА Новости

В ходе анализа было задействовано 72 добровольца: из них 44 человека имели высокий риск развития диабета, а 28 были здоровы. Участникам проводили тесты на болевую чувствительность, измеряли частоту сердечных сокращений и просили описать свои ощущения.

Во время проведения опроса выяснилось, что у людей с повышенным риском развития заболевания конечности начинают чувствовать холод при меньшей температуре, в отличие от тех добровольцев, чьи показатели оказались в норме.

В результате эксперты выяснили, что риск развития диабета неразрывно связан с повреждениями периферической нервной системы. Они могут вызывать снижение частоты сердцебиения и нарушать тонус сосудов.

Ранее ИА Регнум сообщило о том, что российские ученые научили нейросеть при помощи математической модели определять патологию сетчатки глаза, которая может свидетельствовать о возникновении диабета.