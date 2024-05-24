Москва, 24 мая, 2024, 13:36 — ИА Регнум. 27 мая в Москве состоится всероссийский фестиваль «Импульс добра: будущее с человеческим лицом». Организатором события для социальных предпринимателей выступит фонд «Наше будущее» при поддержке Совета Федерации ФС РФ и компании СУЭК. Программа включает 15 разноплановых мероприятий, включая лекции и дискуссии по актуальным темам, круглые столы и многое другое.

В Москве состоится всероссийский фестиваль «Импульс добра: будущее с человеческим лицом»

Фестиваль «Импульс добра» задумывался как мероприятие для социальных предпринимателей. Однако он будет интересен и классическому бизнесу, так как в рамках мероприятия он сможет примерить на себя новую сферу и получить новые знания, а также представителям органов власти и некоммерческих организаций, которые на этой площадке могут найти партнеров и открыть для себя интересные проекты.

Специальный гость фестиваля — бизнес-тренер и писатель Ирина Хакамада. После церемонии официального открытия она проведет мастер-класс «Дао жизни. Три шага к успеху». В своем выступлении она поделится с участниками мероприятия основными принципами успеха, расскажет, как повысить самооценку, убрать страхи, избавиться от перегрузок и депрессии, бороться с прокрастинацией и в итоге найти путь к себе.

Затем работа фестиваля продолжится в различных секциях и форматах. Это образовательные блоки с лекциями от признанных экспертов-практиков, мастер-классы, бизнес-игры, дискуссии и нетворкинг-сессии.

«Неслучайно в этом году мы проводим фестиваль в преддверии Дня российского предпринимательства. Социальный бизнес становится все более важной его частью, а количество таких субъектов в реестре МСП постоянно растет», — рассказывает директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. По её словам, к середине второго квартала количество субъектов социального предпринимательство в реестре приблизилось к 11 тысячам. Она подчеркнула, что для того, чтобы быть успешными, участникам отрасли нужно оставаться в тренде — следить за развитием технологий, внедрять инновационные решения, учиться чему-то, и программа «Импульс добра» составлена таким образом, чтобы каждый мог извлечь для себя что-то полезное. «Так, в рамках дискуссий участники смогут поделиться своим опытом, обсудить цифровую трансформацию, узнать об обучающих программах, различных мерах поддержки, а нетворкинг-сессии помогут завести новые полезные знакомства», — отметила Зверева.

Лекцию про ориентированный на человека подход в бизнесе участникам прочтет управляющая поддержкой команд во «ВкусВилл», фасилитатор обучения в школе стратегического лидерства Beyond Taylor Вера Стексова. Один из ведущих популяризаторов классической музыки в России Сергей Бурлака расскажет, чему предприниматели могут научиться у великих дирижеров. В свою очередь, доктор психологии Виктория Шиманская сфокусируется на развитии эмоционального интеллекта.

Бизнес-игру LEGO Serious Play проведет консультант по внедрению клиентоцентричности, бизнес-тренер школы стартапов «Сколково» Дмитрий Черемисин. Руководитель Союза деловых людей, основатель проекта «Активный предприниматель», координатор совета по цифровой трансформации при Минпромторге РФ Илья Тимошин задаст тон дискуссии по перспективным технологиям в бизнесе. Руководитель дирекции стратегических исследований и анализа фонда «Наше будущее» Михаил Космачев расскажет об образовательных возможностях для социальных предпринимателей, а его коллеги — о новых профессиях в социальной сфере и разрабатываемых профессиональных стандартах.

В завершение мероприятия состоится вручение премии «Импульс добра». Ведущими торжественной церемонии станут актриса Анна Пескова и кинопродюсер, спортивный комментатор и журналист Василий Соловьев. После официальной церемонии участников ждет афтерпати, фуршет и свободный нетворкинг.