Москва, 23 мая, 2024, 21:32 — ИА Регнум. У США в России достаточно имущества, чтобы российские власти смогли компенсировать ущерб от изъятия доходов с заблокированных активов Центробанка, заявил 23 мая начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Дарья Антонова ИА Регнум

Эксперт отметил, что американские активы в России хранятся на счетах типа «С», на которые зачисляются денежные средства от сделок нерезидентов с резидентами, их объём в денежном выражении оценивается в сотни миллиардов рублей, передаёт «Лента.Ru».

На рынке России также продолжают работать представители крупного американского бизнеса, имущество которых тоже может быть изъято, добавил Осадчий.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба России и Центробанку РФ от недружественных действий США. Глава государства разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.

Согласно указу, российский правообладатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба. Если заявление будет принято, суд направит документы в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Комиссия выявит соразмерное имущество, принадлежащее США или лицам США, и если будет утверждено, что гражданин РФ был лишён своего имущества в США необоснованно, то ему будет передано соответствующее имущество США или лиц США.