Москва, 23 мая, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Жительница Москвы согласилась помочь американскому офицеру, который в соцсетях попросил сохранить его ценные вещи и сейф с деньгами, и стала жертвой мошенников. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, 43-летняя Ольга С. работает упаковщицей в магазине товаров для дома. 7 мая она познакомилась и несколько дней переписывалась в социальных сетях с мужчиной, который представился военным из США по имени Майкл. Новый знакомый рассказал, что сейчас служит в Сирии, но скоро это закончится и мужчина не против переехать жить в Россию и жениться на хорошей женщине. Он даже позвонил Ольге и, как ей показалось, очень мило разговаривал. Она сначала удивилась, что американец очень хорошо знает русский, но сильный акцент убедил её в том, что мужчина не притворяется.

Майкл поделился, что хочет перевезти свои вещи и сейф с деньгами к Ольге. Женщина оказалась тронута таким уровнем доверия и после долгой беседы согласилась помочь военному с пересылкой, на которую требовалась некоторая сумма денег. Источник уточнил, что женщина решила пойти на этот шаг в надежде на будущие отношения с американским офицером, и, только лишившись денег, поняла, что стала жертвой мошенника.

«21 мая поступило заявление от 43-летней жительницы Москвы о том, что неизвестный убедил её помочь в хранении у неё своих личных вещей и сейфа с полученными за службу денежными средствами. После чего заявительница перевела неизвестному для оплаты пересылки в РФ денежные средства в размере 1 213 570 рублей», — сообщил источник ИА Регнум.

По заявлению пострадавшей, уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что старший помощник военкома поверил, что выиграл в лотерею миллион рублей, но попался на очередную схему мошенников и потерял все свои сбережения.