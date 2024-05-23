Москва, 23 мая, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Награждение победителя федеральной акции «Миллион от «Семейной команды» состоялось сегодня, 23 мая, на международной выставке-форуме «Россия». Победителем ежемесячного розыгрыша «Роснефти» стал Александр Силкин из подмосковного Орехово-Зуево. За месяц он залил 130 литров топлива и выиграл миллион рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Житель Подмосковья выиграл миллион рублей

«Я узнал о своей победе на следующий день после дня рождения, это стало приятным и очень неожиданным подарком, — рассказал победитель. — Получил сообщение, показал жене». По словам Силкина, он ещё не решил, как распорядится полученными деньгами.

«Семейная команда» — накопительная бонусная программа компании «Роснефть».