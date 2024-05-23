Москва, 23 мая, 2024, 18:30 — ИА Регнум. День искусства состоялся 23 мая на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На выставке «Россия» прошел День искусства

В павильоне «Роснефти» прошла панельная дискуссия «Русская икона: фундамент формирования национальной идентичности в изобразительном искусстве». Директор Музея русской иконы Николай Задорожный, заместитель директора Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева (ЦМИАР) Сергей Богатырев и известные коллекционеры обсудили значение древнерусского искусства в формировании национального самосознания.

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России представил проект «Нам нужен Дягилев». О мероприятиях фестиваля гостям павильона «Роснефти» рассказал сопредседатель его оргкомитета — проректор по правовым, административным вопросам и цифровизации МГИМО МИД России Сергей Шитьков.

Посетители павильона совершили виртуальную экскурсию по Государственному Эрмитажу, где при поддержке «Роснефти» открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвящённые периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Приглашения на эту выставку были разыграны в ходе проведения тематических викторин о культуре.

В кинозале павильона гости посмотрели фильм о возрождении одной из обителей северо-запада Руси Коневского Рождество-Богородничного монастыря. В 2021 году «Роснефть» помогла восстановить монастырь с привлечением высококлассных специалистов, а также обеспечила его современной инфраструктурой.