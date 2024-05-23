Москва, 23 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Газпромбанк и ДОМ.РФ завершили размещение выпуска облигаций с ипотечным покрытием объемом 59,7 млрд рублей. Эмитентом облигаций является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Об этот сообщила пресс-служба Газпромбанка, для которого новый выпуск ИЦБ ДОМ.РФ стал крупнейшим.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

Покрытие выпуска сформировано из ипотечных кредитов, выданных Газпромбанком, 18% из которых — с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ). Впервые в ипотечное покрытие облигаций был включен кредит, выданный на покупку индивидуального жилого дома, строящегося по договору долевого участия.

«Газпромбанк продолжает последовательную работу по развитию рынка ипотечных облигаций и расширению перечня надежных российских активов, доступных для долгосрочных вложений», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Мамакин. Он подчеркнул, что объем седьмого выпуска ИЦБ ДОМ.РФ подтверждает успешность данной работы. По его словам, сделка позволит укрепить позиции Газпромбанка среди банков — лидеров по объему ипотечной секьюритизации в России, одновременно повысит ликвидность ипотечного портфеля и оптимизирует управление капиталом. «Мы и далее продолжим регулярно выпускать облигации на платформе ИЦБ ДОМ.РФ», — заключил Владимир Мамакин.

Всего с 2020 года ДОМ.РФ и Газпромбанк вместе разместили семь выпусков ипотечных облигаций общим объёмом более 265 млрд рублей. Выпуск стал еще одним шагом к развитию практики включения закладных на новостройки в обеспечение ипотечных облигаций.

«Газпромбанк планирует и в дальнейшем расширять выпуск электронных закладных на новостройки и масштабировать секьюритизацию этого продукта», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Попович. Он добавил, что Газпромбанк стал первым на рынке, кто выпустил электронную закладную по ипотеке на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС) и впервые включил этот новый, но уже очень востребованный продукт, в ипотечное покрытие. «Ипотека на новостройки и ИЖС является одним из приоритетных направлений для ипотечного бизнеса банка, так как позволяет уже на этапе стройки получать ликвидный финансовый инструмент», — сказал Алексей Попович.

«Секьюритизация ипотеки с участием ДОМ.РФ — драйвер банковского бизнеса и инструмент развития ипотечного рынка, который помогает повышать ликвидность и снижать нагрузку на капитал», — заявила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина. Она рассказала, что в 2023 году ДОМ.РФ протестировал включение е-закладных на новостройки в покрытие ИЦБ и сейчас приступил к масштабированию секьюритизации этого продукта. «Газпромбанк — один из наших ключевых партнёров, с которым мы тестируем и развиваем новые продукты на рынке ипотечных облигаций», — сказала Музыкина.