Афины , 23 мая, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Ученый греческого университета в Фессалии Андреас Флурис провел исследование, результаты которого показали, что 3500-летние микенские доспехи использовались не только в церемониях, но и на поле боя. Статья, в которой описывается ход эксперимента, была опубликована в международном научном журнале Plos One.

Andreas D. Flouris et al., PLOS One

Один из самых старых образцов был найден в 1960 году, рядом с древними Микенами. Его вес составляет около 18 килограммов, однако в древности он был еще больше из-за нескольких дополнительных элементов, которые не удалось найти. Они исчезли в процессе окисления бронзы. Из-за чего исследователи выдвинули теорию о том, что найденные доспехи предназначались только для гладиаторов, сражающихся на колесницах.

В статье описывается эксперимент, в ходе которого 13 морских пехотинцев-добровольцев, снаряженные копиями доспехов, на протяжении 11 часов инициировали сражение, за основу которого было взят сюжет из «Илиады» Гомера. В результате анализа выяснилось, что броня не только позволяет выполнять гибкие движения, но и не оказывает сильной физиологической нагрузки на организм сражающегося воина.

Как полагают авторы материала, микенские доспехи возможно использовались во время настоящих боев, а не только в качестве одного из атрибутов церемоний.

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