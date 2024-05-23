Афины , 23 мая, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Швейцарские учёные из института археологических наук Бернского университета обнаружили доисторическое поселение первых земледельцев на территории села Диспилио, расположенного недалеко от озера Орестиада на севере Греции, сообщает Nature Communications.

NASA

Изучив оставшиеся следы построек из можжевелового дерева, они пришли к выводу, что проживавшие в этом поселении люди существовали около 7000 лет назад. Для того чтобы определить дату, исследователи использовали два метода. При помощи дендрохронологии им удалось проанализировать годичные кольца древесных построек.

Второй метод заключался в определении возраста материала по распаду радиоактивного углерода. Ученые отнесли находки к европейскому неолиту. Характерным хронологическим ориентиром для них стал внезапный всплеск космогенного радиоуглерода в связи с солнечными вспышками в 5259 году до нашей эры, который был зафиксирован при помощи метода радиоуглеродного датирования.

Изучив 787 фрагментов, ученым удалось создать временную шкалу годичных колец, которая охватывает 303 года. Последнее кольцо хронологии датируется 5140 годом до нашей эры. Во время исследования удалось установить, что активное заселение и обустройство территории велось между 5328 и 5140 годами до нашей эры.

Авторы материала уточнили, что Диспилио является первым европейским неолитическим памятником.