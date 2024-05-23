Москва, 23 мая, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Рабочая группа по СВО направила главе Российской Федерации новый доклад, в котором были представлены новые имущественные и социальные гарантии для участников спецоперации и их семей.

ER.ru Андрей Турчак

Как пишет издание mkset.ru, в новом докладе в том числе предложено уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для бойцов, рассказал глава рабочей группы, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

В своем Telegram-канале он написал, что на сегодняшний день законом предусмотрено, что получить безвозмездно землю от государства можно только один раз, по одному согласованию. Это ограничивает права, к примеру, воспитанников из многодетных семей, которые принимают участие в спецоперации и ранее уже получили долю в родительском участке.

Также рабочая группа предлагает освободить участников спецоперации от уплаты процентов по ипотечному кредиту. На данный момент для бойцов действует заморозка процентной ставки на время кредитных каникул по всем видам кредитования, помимо ипотечного.

Ветеранов СВО предлагают освободить от уплаты государственной пошлины за регистрацию юридического лица или ИП. Турчак подчеркнул, что данную норму необходимо распространить и на супруг бойцов.

Ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, рабочая группа предлагает предоставить возможность пройти военно-врачебные комиссии повторно. Андрей Турчак пояснил, что многие из таких бойцов считаются покинувшими службу из-за «общего заболевания». Такая формулировка лишает возможности получить статус инвалида боевых действий, а также льгот и выплат ополченцев Донбасса.

Также рабочая группа выступила с предложением предусмотреть упрощенную процедуру получения гражданства гражданам иностранных государств, которые имеют статус ветерана боевых действий и государственные награды Российской Федерации, а также включить в национальный проект по предпринимательству обучающие программы для ветеранов СВО.

На сайте ER.RU сообщают, что глава рабочей группы доложил Владимиру Путину о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений. По словам Турчака, Государственная дума приняла законы о распространении льгот, которые положены героям РФ и героям СССР на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена святого Георгия. Кроме этого, были утверждены поправки, позволяющие получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет.